Il vincitore sfiderà uno tra Alcaraz e Medvedev

Alle 14 l’attesissima semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. All’altoatesino servirà un’impresa per battere il campione serbo. Per la prima volta in carriera Sinner raggiunge la semifinale di un torneo del Grande Slam. Di fronte si trova il serboche cerca l’accesso a una finale che gli darebbe l’opportunità di centrare l’ottavo trionfo sull’erba inglese. A seguire, la seconda semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

