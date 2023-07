Il serbo ha superato il russo Andrej Rublev in quattro set

Novak Djokovic accede alla semifinale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il serbo, numero 2 del mondo e del tabellone, ha superato il russo Andrej Rublev, numero 7 Atp e settima testa di serie, in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4, 6-3, in 2 ore e 51 minuti. In semifinale Djokovic affronterà l’azzurro Jannik Sinner, vittorioso sul russo Roman Safiullin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata