Cala il sipario sulla decima edizione della Monaco Energy Boat Challenge. L’evento dedicato alle nuove fonti energetiche alternative nel mondo della nautica, che ha visto protagonisti università e realtà industriali, si è svolto allo Yacht Club de Monaco. Per quattro giorni 31 università, 50 squadre, 25 nazioni, tra cui Italia, Francia, Grecia India, Indonesia, Germania, Francia e Stati Uniti, e quasi 500 studenti internazionali si sono sfidati mare in diverse competizioni divisi in tre categorie: Solar Class, Energy Class e Open Sea Class. Primo posto nella Energy Class al team di UniBoat dell’Università di Bologna, mentre nella Solar Class trionfano gli olandesi di Sunflare.

