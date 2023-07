Per il secondo anno di fila l'altoatesino è tra i migliori 16 nel torneo inglese

Continua il percorso di Jannik Sinner a Wimbledon. L’azzurro approda agli ottavi di finale del terzo torneo dello Slam, superando in quattro set con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 il francese Quentin Halys in due ore e ventiquattro minuti. Per il secondo anno di fila l’altoatesino è tra i migliori 16 a Wimbledon. Partito molto contratto nel primo set, l’azzurro ha sbagliato diversi colpi anche nei parziali successivi ma è riuscito con l’esperienza a portare a casa l’incontro, a differenza di quanto era accaduto al Roland Garros quando venne eliminato da Daniel Altmaier. Nel prossimo turno Sinner sfiderà il vincente della sfida tra il colombiano Daniel Galan e lo svedese Mikael Ymer.

