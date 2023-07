Avanza al terzo turno Musetti con Sinner, eliminati Arnaldi e Cecchinato

Matteo Berrettini vince il derby italiano con Lorenzo Sonego e avanza al secondo turno di Wimbledon. Berrettini si è imposto per 6-7 (5-7), 6-3, 7-6 (9-7), 6-3 in 3 ore e 20 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini incontrerà l’australiano Alex De Minaur, numero 15 del seeding, che ha sconfitto in quattro set il qualificato belga Kimmer Coppejans.

Cecchinato eliminato al primo turno

Finisce invece l’avventura di Marco Cecchinato al torneo londinese. L’azzurro numero 89 del ranking è stato sconfitto in quattro set dal cileno Nicolas Jarry, 28mo in classifica generale, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4, 6-1 in due ore e 25 minuti.

Musetti avanza al terzo turno

Tra gli altri italiani, dopo Jannik Sinner avanza al terzo turno anche Lorenzo Musetti. Il 21enne di Carrara, n.16 Atp e 14esima testa di serie, ha sconfitto 6-4 6-3 6-1, in poco più di due ore e un quarto di partita, lo spagnolo Jaume Munar, n.109 Atp. Venerdì ritroverà il polacco Hubert Hurkacz, n.18 del ranking e 17 del seeding. Fuori invece al primo turno Matteo Arnaldi al termine del match interrotto per pioggia. Il ligure, numero 80 Atp, non ha centrato la rimonta contro Roberto Carballes Baena, n.57 del ranking. Lo spagnolo si è imposto in 6-7(0), 6-3 ,6-4, 6-4.

Cocciaretto al terzo turno

Nel tabellone femminile, raggiunge il terzo turno Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra, numero 43 del ranking, ha superato in due set la spagnola Rebeka Masarova, numero 66 della classifica, con il punteggio di 6-3 6-1. Ai sedicesimi se la vedrà con la vincente della sfida tra la statunitense Jessica Pegula e la spagnola Cristina Bucsa.

