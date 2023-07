Alla scoperta di fonti energetiche alternative per l'industria marittima

Alla scoperta di fonti energetiche alternative per l’industria marittima. È l’obiettivo della Monaco Energy Boat Challenge, organizzata per il decimo anno dallo Yacht Club de Monaco. Per quattro giorni 31 università internazionali e circa 50 squadre si sfidano in mare in una serie di prove. Ma l’evento è anche l’occasione per molti attori chiave dell’industria nautica di scoprire nuove idee in termini di propulsione.

