Il ministro commenta la situazione dalla Polonia

Il problema della pirateria online viene affrontato anche dal ministro Abodi in Polonia. “Il provvedimento è passato all’unanimità alla Camera e ora la situazione si è sbloccata anche al Senato, spero passi nei prossimi giorni. Si tratta di una norma molto avanzata, alla quale hanno partecipato portatori di interesse e broadcaster, non solo per il calcio ma anche per il sistema audiovisivo. Sarà elemento di garanzia”, ha detto il ministro per lo Sport Andrea Abodi in un incontro con la stampa a Casa Italia a Cracovia durante la sua visita alla delegazione azzurra impegnata ai Giochi Europei in merito al disegno di legge contro la pirateria audiovisiva in Italia.

“La pirateria sottrae risorse economiche, soldi al calcio, al cinema, si tratta di un fenomeno criminale – sottolinea Abodi-. C’è già stata la giornata contro la droga e c’è un collegamento sottile tra le piattaforme illegali e i traffici internazionali di droga. Sono convinto che la norma potrà aiutare la valorizzazione del prodotto calcio”.

