Il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi: "Obiettivo stessi livelli del tennis"

Ben 134 match di padel in 9 giorni, per uno spettacolo raddoppiato grazie a un torneo per la prima volta disputato nella formula combined, con donne e uomini in contemporanea (main draw maschile a 56 coppie, femminile a 48). Dalle qualificazioni di sabato 8 luglio alle finali di domenica 16 – che quest’anno si svolgeranno sul prestigioso palcoscenico del Centrale – i sette campi del Foro Italico sono pronti ad accogliere nuovamente il BNL Italy Major Premier Padel, uno dei quattro maggiori tornei padelistici al mondo con Doha, Parigi e Monterrey, fiore all’occhiello di un circuito sempre più grande e importante. La seconda attesissima edizione dell’evento riparte quest’anno con la title sponsorship di Bnl Bnp Paribas che – oltre ad affiancare la Fitp negli Internazionali Bnl d’Italia – scende dunque in campo a sostegno anche del padel.

Il tabellone femminile accanto a quello maschile

L’introduzione del tabellone femminile accanto a quello maschile offrirà uno spettacolo senza precedenti, ancora più unico ed esaltante: la possibilità di ammirare le prodezze dei migliori giocatori del circuito riuscirà a soddisfare pienamente le aspettative anche degli spettatori più esigenti. “Abbiamo grandi novità in questa seconda edizione del major di padel. Abbiamo il formato ‘combine’ quindi il torneo raddoppia anche con le donne, la seconda invece è che grazie al Comune il torneo attraversa le vie più prestigiose della capitale e arriva direttamente al Centrale del Foro Italico. Abbiamo un nuovo sponsor e tanti giovani azzurri che si stanno affermando in questo sport”, ha spiegato il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi alla presentazione del torneo. “Ci sono 3,1 milioni di praticanti nel tennis, circa 1,2 nel padel. Insieme fanno 4,4 milioni tra padel e tennis, il calcio ne ha più di 5. Il padel sta inseguendo i numeri del tennis e valutiamo che continui a crescere nei prossimi anni a doppia cifra e raggiungere in 4-5 anni le stesse cifre del tennis”, ha aggiunto.

Il Major di Roma è il frutto del lavoro sinergico tra Fitp e Sport e Salute, con l’Italia che si conferma nel ristretto novero di nazioni scelte dalla Federazione Internazionale Padel per organizzare alcuni tra i più grandi e importanti eventi mondiali dedicati alla disciplina del momento. “E’ il torneo con il price money più alto della storia del padel, con ben 875mila euro. Il tour premier padel viene trasmesso in 187 paesi del mondo”, conferma il presidente della Federazione internazionale padel Luigi Carraro, aggiungendo che sul fronte della promozione “due paesi su cui puntiamo sono Usa e India. Per noi cruciali. Per gli Usa nelle prossime settimane daremo buone notizie – conclude – Prima dei Giochi Europei ho detto facciamo bene qui, poi vediamo. E il risultato è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fatto a Cracovia un bel passo importante, dimostrato che il padel ha tutte le caratteristiche per diventare sport olimpico e ora possiamo coltivare il nostro sogno”.

I migliori padelisti al Foro Italico

Anche quest’anno i migliori padelisti del panorama internazionale sono pronti a illuminare il palcoscenico del Foro Italico. Smaltito l’infortunio, Juan Lebron tornerà, proprio a Roma, a far coppia con Alejandro Galan. Alle spalle dell’attesissimo duo spagnolo, ci saranno i ‘Superpibes’: gli argentini Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno, vincitori del Premier Padel di Doha e del Barcelo Valladolid Master dove hanno superato gli uomini del momento, i ‘Golden Boys’ Arturo Coello e Agustin Tapia. “La scommessa dello scorso anno oggi possiamo dire che l’abbiamo stravinta”, dice il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli. “Il Major di Roma è un sogno che si è avverato, grazie anche all’intuizione di installare tre anni fa due campi da padel. Mi accusavano di aver profanato il Foro Italico, tre anni fa ero solo, oggi è nato un risultato straordinario”. L’assessore di Roma Capitale allo sport, moda, turismo e grandi eventi, Alessandro Onorato, ha parlato di un fenomeno, quello del padel, che ormai è “una certezza” perché i “numeri sono impressionati, oltre un milione e duecento mila praticanti in Italia, di cui oltre il 20% di questi è a Roma”. L’assessore della Regione Lazio ad ambiente, sport, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, Elena Palazzo, ha concluso: “La Regione c’è ed è a disposizione della Federazione, insieme intraprenderemo tanti percorsi”.

