Il 'Padel Trend Expo' è in programma dal 13 al 15 gennaio al MiCo, il più grande centro congressi d'Europa con 18mila metri quadrati dedicati

Il padel protagonista a Milano nel weekend, per una tre giorni dedicata agli appassionati di questo sport in forte ascesa ma anche a chi voglia avvicinarsi per la prima volta a una pratica che ha già catturato tantissimi italiani, tra gli 800mila e il milione. È ‘Padel Trend Expo‘, in programma dal 13 al 15 gennaio al MiCo, con 18mila metri quadrati a disposizione di sportivi, tra i quali tanti campioni, aziende, maestri e semplici curiosi che vogliono conoscere da vicino questo mondo. Milano, è stato sottolineato nel corso della presentazione, dopo aver recuperato il gap con Bologna, dove è nato questo sport, e soprattutto con Roma dove è esploso, diventa così per tre giorni il centro del mondo per il padel, come già successo con il torneo di dicembre ‘Milano Premier Padel’. “Abbiamo avuto 27mila spettatori all’Allianz Cloud – ha sottolineato l’assessore allo Sport del Comune, Martina Riva – ed è stato uno spettacolo unico. Oggi abbiamo 280 campi di privati e 70 nei centri sportivi comunali. C’è una vera ‘padel mania’ e in questo weekend gli dedichiamo 18mila metri quadrati nel più grande centro congressi d’Europa. Ci stiamo fortemente caratterizzando come una delle capitali europee dello sport”.

Il programma della tre giorni milanese è ricchissimo, e vedrà ospiti di eccezione tra cui i neo campioni del mondo a squadre, l’argentino Martin Di Nenno e la spagnola Veronica Virseda, la medaglia d’argento di Dubai Miguel Yanguas, ‘The Warrior’ Mati Diaz, il brasiliano Lucas Bergamini, Gonzalo Rubio e Tolito Aguirre. Presente anche la campionessa italiana Emily Stellato, medaglia di bronzo mondiale a Dubai. “Qualche anno fa – ha raccontato – non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Sono felice di essere qui a rappresentare gli atleti. Questo sport ha cambiato la vita di molti portando cose entusiasmanti e bellissime, come quelle che ci aspettiamo da questa manifestazione. Il movimento è cresciuto tantissimo e noi ragazze siamo un gruppo forte e sempre più unito”. Confermata anche la presenza di coach di assoluto livello come Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote e Gustavo Spector con le loro esclusive clinic e masterclass aperte al pubblico. Bobo Vieri e la sua Italy Padel Tour daranno spettacolo con un torneo a cui parteciperanno tanti ex calciatori. Primo Evento Europeo di Padel Mixto con la presenza del giocatore in carrozzina più famoso al mondo, Oscar Agea. Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata (attraverso la sua controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (che dal 1° gennaio alla racchetta abbina anche la ‘pala’) e Cluster International Padel, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Milano.

Gianni Milan, vice presidente della Fitp con delega al padel, ha spiegato: “La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp). È così iniziata una nuova era: non è una semplice modifica cosmetica, ma significa visualizzare in maniera chiara un mutamento epocale già in atto”. Milan ha sottolineato che il Padel Trend Expo di Milano è destinato a diventare un appuntamento fisso: “Questo evento è atteso da tanti appassionati e nei prossimi anni rappresenterà un punto fermo per la crescita di questo sport”.

“Ci aspettiamo almeno 15mila presenze nei tre giorni, non solo dall’Italia ma molti arriveranno dall’estero”, ha spiegato il presidente di Next Group, Marco Jannarelli, mentre il direttore generale di Padel Trend Expo, Luigi Spera, ha concluso: “Qui ci saranno tanti eventi che raccontano un’unica grande storia. Anche gli amatori potranno confrontarsi con i campioni: vogliamo che chi viene qui possa appassionarsi”. E venerdì ci sarà spazio anche per un torneo ‘Grandi Firme’ tra le testate giornalistiche: chi vincerà potrà sfidare la coppia composta da Vincent Candela e Gigi Di Biagio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata