Sulle Olimpiadi di Milano-Cortina “le tematiche del villaggio olimpico di Cortina sono risolte, quello di Milano sta andando avanti, lo si vede anche dalla crescita del complesso. Non vedo fattori critici, anche se siamo tutti consapevoli che mancano meno di trenta mesi e che parlando di infrastrutture è un tempo breve, come se fossero settimane per noi umani”. Così il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, in un incontro con la stampa a Casa Italia a Cracovia durante la sua visita alla delegazione azzurra impegnata nei Giochi Europei.

“La Fondazione su questi profili di rischio sta pensando a non auspicabili necessità alternative per non farsi trovare impreparata.Le poche opere non differibili non finanziate verranno finanziate con la legge di Bilancio 2024“, ha detto Abodi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata