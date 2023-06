Il ministro dello Sport ha parlato in conferenza stampa dai Giochi Euoropei in Polonia

Si parla di Ius soli sportivo ai Giochi Europei in Polonia. “Ancora non c’è stata occasione per discuterne ma è un tema che non vogliamo rimandare. Lo affronteremo con il Governo e in rapporto con il Coni e il Cip, perché è un tema contemporaneo e per certi versi irrisolto”, ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, in un incontro con la stampa a Casa Italia a Cracovia durante la sua visita alla delegazione azzurra impegnata ai Giochi Europei.

“Coerentemente con quello che stiamo facendo in altri ambiti, sarà mia cura in poche settimane organizzare un incontro perché si chiuda velocemente una riflessione e si faccia quello che serve dal punto di vista legislativo per definire l’italianità in modo più ampio”, ha aggiunto Abodi.

