Foto dal sito del Coni

Dall'oro nella canoa (Casadei-Tacchini) all'argento nei tuffi, la giornata azzurra

Una giornata di medaglie ai Giochi europei per gli azzurri, iniziata con la medaglia d’oro nel nuoto sincronizzato. La conquistano Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel ‘Mixed Duel technical’. La coppia azzurra chiude con un totale di 242.3599 punti e precede la coppia spagnola composta da Emma Garcia Garcia e Dennis Gonzalez Boneu argento con 216.5867 punti. Bronzo alla Gran Bretagna con Beatrice Lennon Crass e Ranjuo Charles Tomblin che chiudono con 203.4916 punti.

Tris di medaglie per l’Italia del karate nella prima giornata di gare ai Giochi Europei di Cracovia. Nel kumite Erminia Perfetto ha vinto la medaglia d’argento nella categoria -50 kg. L’azzurra ha sconfitto 1-0 in semifinale la cipriota Irene Kontou. Niente da fare nella sfida per il titolo: l’austriaca Bettina Plank si è imposta per 1-0. Nella categoria -60 kg maschile Angelo Crescenzo ha vinto il bronzo dopo essere uscito sconfitto dalla semifinale contro il turco Eray Samdan per hantei. E bronzo anche per Mattia Busato, che una volta superata la Pool A è stato eliminato nella semifinale del kata dallo spagnolo Damian Quintero Capdevila: 44.70 il punteggio dell’iberico, 42.90 quello dell’azzurro. Veronica Brunori, infine, è stata eliminata nella Pool A dei -55 kg.

Oro nella canoa

Medaglia d’oro per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nella finale del C2 500m di canoa velocità ai Giochi Europei di Cracovia. I due azzurri, reduci da una vittoria e un terzo posto nelle prime due tappe di Coppa del mondo, hanno tagliato il traguardo in 1’40”168 precedendo Spagna (argento in 1’40”513) e Polonia (bronzo in 1’40”553).

Bronzo (doppio) al tiro

Giornata di medaglie con qualche rimpianto nel poligono di tiro al Wroclaw Shooting Centre. Dopo il bronzo di Danilo Denis Sollazzo e Sofia Ceccarello nel mixed team della carabina 10 metri, Paolo Monna conquista la stessa medaglia nella pistola 10 metri. L’azzurro è riuscito a salire sul terzo gradino del podio dopo aver sfiorato il sogno di giocarsi la finale per il primo posto dove avrebbe potuto sperare, in caso di vittoria, nella qualificazione per Parigi 2024. Non è andata così ma ci è mancato poco e quindi ci sarà ancora modo di ritentare. Monna in qualifica ha totalizzato 583 punti come il lettone Lauiris Strautmanis con cui ha condiviso le prime due posizioni. Nella fase della finale a otto, invece, sulle cinque sessioni di tiro ha realizzato 247.0. Poco più di un punto in meno del turco Ismail Keles (248.2) mentre lontano è apparso il tedesco Maurice Robert Walter con 252.0. A loro è spettato disputare il match per l’oro poi vinta dal turco Keles.

Argento nei tuffi

L’Italia Team dei tuffi inizia l’avventura dei Giochi Europei in svolgimento a Cracovia, in Polonia, con una medaglia d’argento. Alla Rzeszow Arena gli azzurri Sarah Jodoin Di Maria, Lorenzo Marsaglia, Chiara Pellacani ed Eduard Timbretti Gugiu hanno chiuso al secondo posto il mixed team event con 398.25 punti. L’oro è andato alla nazionale Ucraina (438.30), il bronzo alla Spagna (381.45).

