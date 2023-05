L'esploratore si è imbarcato dal porto dello Yacht Club di Monaco per un nuovo viaggio di quattro anni attorno al globo

Nuova avventura per Mike Horn. Si chiama ‘What’s Left’ (Cosa resta) l’ultima spedizione dell’esploratore, noto per le sue imprese intorno al mondo. A bordo della sua barca a vela rompighiaccio Pangaea (35 metri), ora battente bandiera di Monaco, si è imbarcato dal porto dello Yacht Club di Monaco per un nuovo viaggio di quattro anni attorno al globo, alla presenza del principe Alberto II di Monaco, che è anche presidente dello Yacht Club. “Con Pangaea come principale mezzo di trasporto, questa spedizione ci porterà nell’Artico, nella giungla amazzonica, in Antartide, in Patagonia, nel deserto australiano, in Nuova Zelanda, nel nord del Canada, in Alaska e in Asia”, spiega Horn che, con questo ultimo grande progetto, ripensa la sua avventurosa carriera.

La spedizione infatti riporterà Horn in luoghi iconici delle sue esplorazioni, così come in nuove mete non ancora visitate. Il piano prevede soste di sei mesi in ciascuna destinazione con i quattro membri dell’equipaggio. Lo scopo è fare il punto sullo stato del pianeta, farsi portavoce e coinvolgere il pubblico in questa avventura. “Di fronte all’emergenza climatica, è imperativo che le azioni prendano il posto delle promesse”, afferma il Principe Alberto II di Monaco. Filosofia condivisa da Horn: “Grazie a ricerche approfondite ora sappiamo che dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per cambiare la situazione. Sappiamo che le temperature dei mari sono in aumento, che le microplastiche costituiscono un problema e che gli incendi e le inondazioni sono più frequenti. La Natura è in rivolta”.

A quattordici anni dalla spedizione su Pangaea, partita sempre dallo Yacht Club de Monaco, Horn, che ha passato la vita esplorando il pianeta e osservando la natura, ora intende proteggerla coinvolgendo la nuova generazione. Ecco perché, in concomitanza con la partenza del nuovo viaggio, l’esploratore e il suo team hanno lanciato anche la seconda edizione del loro programma ambientale per i giovani, Pangaea X, concepito per ispirarli e sostenerli a portare a compimento progetti che abbiano un impatto positivo impatto. E proprio poco prima di salpare, il 56enne ha invitato i giovani della sezione sportiva di Ycm a salire a bordo per un tour, con loro grande gioia. Combinando viaggi, educazione e impegno ecologico, Horn spera di ispirare le nuove generazioni e incoraggiarle a compiere azioni positive per un futuro più sostenibile.

