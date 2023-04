Il presidente del Coni: “Cabina di regia importante”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto sulla convocazione della cabina di regia per le Olimpiadi. “Secondo me solo l’idea che i due coordinatori, Abodi e Salvini, convochino la cabina di regia sulle Olimpiadi due volte al mese è un segnale che si è data un’accelerata e siamo sulla strada giusta”, ha sottolineato Malagò uscendo da Palazzo Giustiniani. “I luoghi dei siti delle gara li deciderà il Consiglio di amministrazione della Fondazione e la prossima settimana ci sarà il Cda dove saranno prese le decisioni e poi il Cio le ratificherà”. Per quanto riguarda l’ipotesi di coinvolgere Torino nei siti olimpici, Malagò ha risposto: “Sarebbe sbagliato rispondere ora. Sottoporremo questa proposta, ma non sarebbe elegante rispondere ora”.

