L'azzurra si è fatta male a St. Moritz, si opera oggi e conta di tornare subito in pista

Sofia Goggia, che ha urtato il palo di una porta nel corso della discesa libera di St. Moritz, chiusa al secondo posto, ha riportato la frattura del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra. Lo comunica la Fisi. La campionessa bergamasca si sta recando ora a Milano assieme al dottor Andrea Panzieri dove verrà immediatamente operata. La commissione medica della Fisi farà il possibile per far rientrare la sciatrice azzurra in Svizzera già in serata per permetterle di prendere parte alla discesa di domani.

Goggia: “Farò di tutto per essere pronta per discesa di domani”

“Ho sentito immediatamente dopo l’impatto col palo che mi era successo qualcosa alla mano. All’arrivo quasi non la muovevo. Peccato perché è stata una bella gara: farò di tutto per essere pronta per la discesa di sabato”. Lo ha detto Sofia Goggia dopo la frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra rimediata nella discesa odierna di St. Moritz, chiusa al secondo posto alle spalle della compagna di squadra Elena Curtoni.

