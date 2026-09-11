Assistenza agli anziani, D’Amico (Confimprese): “Intesa raggiunta è risultato di grande rilievo”

“L’intesa raggiunta sul primo Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana rappresenta un risultato di grande rilievo per il sistema di welfare del nostro Paese. Un traguardo che riconosce il ruolo centrale svolto dal viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, che ha seguito con determinazione questo percorso, favorendo il confronto tra istituzioni, Terzo settore, parti sociali e categorie professionali e contribuendo a tradurre la riforma dell’assistenza agli anziani in strumenti concreti”. Lo dichiara Guido D’Amico, Presidente di Confimprese Italia, commentando il via libera della Conferenza Unificata al Piano nazionale.

D’Amico: “Risposte strutturali su grandi temi sociali”

“Il lavoro portato avanti dal viceministro Bellucci – prosegue D’Amico – dimostra come sui grandi temi sociali sia possibile costruire risposte strutturali attraverso il dialogo e la condivisione. La non autosufficienza e il progressivo invecchiamento della popolazione rappresentano una delle principali sfide dei prossimi anni e richiedono una visione capace di integrare assistenza sociale e sanitaria, rafforzare i servizi territoriali e domiciliari e sostenere concretamente le famiglie e i caregiver“.

“È particolarmente importante che al centro del nuovo modello ci sia la persona, con percorsi assistenziali personalizzati e con l’obiettivo, laddove possibile, di consentire agli anziani di continuare a vivere nel proprio ambiente familiare e sociale. Significa tutelarne non soltanto la salute, ma anche l’autonomia, la dignità e la qualità della vita”, conclude.