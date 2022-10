Sfida tra grandi campioni vede impegnati 90 team, 400 velisti di 23 nazionalità

(LaPresse) Il livello è alto ci sono tutti equipaggi internazionali di altissimo livello, grandi velisti che vengono da classi olimpiche, ci sono medaglie olimpiche in gara, compagni di Coppa America e importanti velisti di barche offshore”. A fare il quadro della situazione in occasione del campionato del mondo J/70, organizzato allo Yacht Club de Monaco, è Pietro Sibello, velista italiano ex Luna Rossa ora con il team svizzero Alinghi per l’America’s Cup 2024 in programma a Barcellona. Sulle banchine tra i 90 team, per un totale di circa 400 velisti di 23 nazionalità, spiccano nomi di prim’ordine come il leggendario velista brasiliano Torben Grael, il veterano Usa dell’America’s Cup Chris Larson e la britannica oro a Rio de Janeiro 2016 e argento a Londra 2012 Saskia Clark.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata