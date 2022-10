Il campionato si terrà dal 14 al 22 ottobre e parteciperanno 90 team internazionali provenienti da 23 Paesi

Tra pochi giorni 90 team internazionali provenienti da 23 Paesi arriveranno nel Principato per il Campionato del Mondo J/70, organizzato per la prima volta dallo Yacht Club de Monaco, che si terrà dal 14 al 22 ottobre. Progettato da Alan Johnstone e costruito nel 2012, il J/70 è una delle classi one design più popolari tra i velisti. L’evento si svolge in collaborazione con la Federazione velica monegasca, FxPro, Xerjoff e il marchio di abbigliamento tecnico sportivo Slam, che fornirà i capi di abbigliamento per tutti i membri dell’equipaggio sul podio, come fa da oltre 30 anni per la Primo Cup.

I protagonisti

Tra i 90 equipaggi, nomi prestigiosi: Luis Bugallo, Marshall King, Ian Wilson, Peter Duncan, Jud Smith e Paul Ward. A questi si affiancano stelle della scena europea, pronte a dare battaglia, come l’italiano Luca Domenici, il danese José María Torcida Seghers e il velista britannico Jonathan Calascione.

La maggior parte dei team comprende professionisti noti, come Pietro Sibello, responsabile della randa sul Challenger italiano Luna Rossa all’ultima America’s Cup. Gli anglosassoni saranno presenti in forze con una dozzina di barche americane e non meno di sette team britannici. A Monaco quindi si aspettano 400 velisti esperti che si aggireranno per le banchine, tra cui il vicepresidente dello Ycm e fondatore di Team Malizia, Pierre Casiraghi, che sarà al fianco di Jean-Baptiste Bernaz, attuale campione del mondo Ilca 7, e afferma: “È sempre un onore ospitare regate così prestigiose a Monaco. Per me è un vero piacere ma anche una sfida competere con i migliori e rappresentare il mio Club”. Giocano in casa i nove equipaggi monegaschi che completano la flotta, tra cui i favoriti Ludovico Fassitelli (Junda), medaglia di bronzo all’ultimo Campionato Europeo nella categoria Corinthian (amatoriale) e Loïc Pompée (Sailing Racing Team), quinto classificato al Campionato Europeo 2021.

Pierrik Devic (Leonteq), Stefano Roberti (Piccinina), Giangiacomo Serena di Lapigio (G-Spot), Ferdinando Matteo Scandolera (Irruenza) e Cesare Gabasio (TinnJ70) batteranno bandiera alta, così come Anne Rodelato e il suo equipaggio di Pink Wave, l’unico team tutto al femminile del Principato presente all’evento. Tutti sono membri dello Yacht Club de Monaco e dell’Associazione della Classe J/70 di Monaco e si sono guadagnati un posto ai Mondiali durante le qualificazioni dell’ultima Monaco Sportsboat Winter Series (2021/2022). Senza dubbio faranno di tutto per vincere in casa. Le barche navigheranno come un’unica flotta con le categorie Open (professionisti), One Pro (un solo professionista a bordo) e Corinthian (dilettanti) che regateranno sullo stesso percorso. Dopo le registrazioni e le ispezioni di rating, gli equipaggi parteciperanno alla cerimonia di apertura di lunedì 17 ottobre, un momento clou che darà ufficialmente il via a cinque giorni di regate di altissimo livello.

