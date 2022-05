Il serbo numero 1 della classifica mondiale: "Bello arrivare a Parigi con titolo Internazionali"

Novak Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali di Roma. Il serbo, numero uno del ranking, ha superato in finale il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 della classifica, in due set con il risultato di 6-0, 7-6 dopo un’ora e 36 minuti di gioco.

“Sono piacevolmente sorpreso di me stesso, ho giocato un primo set perfetto. Ero un po’ teso all’inizio del secondo e due punti possono far girare la partita. Si poteva facilmente andare al terzo set ma ho trovato i giusti colpi e il giusto tempo. Penso di essere stato al tie break un centimetro migliore di lui. E’ bello arrivare ora al Roland Garros forte di questo successo”. Così Novak Djokovic, il numero uno del ranking, vincitore degli Internazionali d’Italia per la sesta volta, successo che coincide con la vittoria numero 1001 della sua carriera. “Se sono tornato? Due giorni fa ho giocato alla grande e nelle ultime due settimane il livello di forma è salito. Questo campo è sempre stato molto speciale per me, mi ha dato fiducia e gioia, le emozioni positive per alzare il mio livello di forma in momenti in cui ero giù la città dà una bella energia”, ha aggiunto.

Djokovic ha usato parole di stima nei confronti di Stefanos Tsitsipas. “Mi voglio congratulare con un grande campione, non devi essere così umile perché sei un leader di questo sport”, ha sottolineato il serbo rivolgendosi al suo rivale in finale. Infine un pensiero a suo figlio Stefan: “Quando oggi ho iniziato la finale lui giocava la sua prima partita di tennis, spero abbia vinto”.

