Foto Marco Alpozzi

Inaugurazione sabato 30 aprile, in esposizione anche le immagini dei fotografi LaPresse

Il Forte di Bard si inserisce nel contesto degli eventi collaterali della 15esima tappa del Giro d’Italia 2022, la Rivarolo Canavese – Cogne (che solcherà il 22 maggio per 140 km le strade della Valle d’Aosta) organizzando la mostra fotografica The best of cycling 2021. L’esposizione presenta al pubblico negli spazi delle Scuderie, dal 30 aprile al 31 luglio, 60 scatti fra quelli che hanno partecipato all’ultima edizione del concorso organizzato da Roberto Bettini, il decano dei fotografi del ciclismo. Il concorso raccoglie gli scatti più suggestivi realizzati da professionisti di tutto il mondo nel corso delle competizioni ciclistiche della stagione conclusa: fotografie dei grandi eventi (le Olimpiadi, il Giro d’Italia, il Tour de France e le classiche monumento) ma anche quelle realizzate in competizioni di minor risalto ma che mettono in evidenza il fascino di questo sport antico e moderno al tempo stesso.

Inaugurazione. La mostra verrà inaugurata sabato 30 aprile, alle ore 16.00 alle Scuderie del Forte di Bard. Nell’occasione sarà anche presentato il libro Il Natale di Maggio, di Cristiano Gatti, dedicato al Giro d’Italia. Gatti, giornalista con una trentina di Giri alle spalle, racconta la corsa dal dietro le quinte, ossia dalla sala stampa. Oltre all’autore saranno presenti Roberto Bettini e il giornalista Federico Bon

