La decisione in segno di vicinanza al popolo ucraino. Anche Eurolega ed Eurocup sospendono le squadre russe

Ora è ufficiale: a seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio Fifa e dal Comitato Esecutivo Uefa, che prevedevano l’adozione di misure aggiuntive, la Fifa e la Uefa “hanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione alle Competizioni Fifa e Uefa fino a nuovo avviso”.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions ▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm — FIFA Media (@fifamedia) February 28, 2022

Nel comunicato congiunto di Fifa e Uefa, si legge che “queste decisioni sono state adottate oggi dall’Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa e dal Comitato Esecutivo della Uefa, rispettivamente i massimi organi decisionali di entrambe le istituzioni su questioni così urgenti”. “Il calcio è pienamente unito e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i Presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli”, concludono Fifa e Uefa nel loro comunicato.

Basket, squadre russe escluse da Eurolega ed Eurocup

Il comitato esecutivo degli azionisti di Euroleague Basketball, riunito da remoto lunedì 28 febbraio, ha deciso di sospendere la partecipazione delle squadre della Federazione Russa sia dall’Eurolega (Cska Mosca, Unics Kazan, Zenit St Petersburg) che dall’EuroCup (Lokomotiv Kuban Krasnodar). Euroleague Basketball continuerà a monitorare continuamente l’evolversi della situazione, qualora non dovesse evolvere in maniera favorevole, tutte le gare di regular season contro squadre russe verranno annullate per configurare la classifica dei campionati. E’ quanto si legge in una nota. Euroleague Basketball e i suoi club ribadiscono il loro fermo impegno per la pace, contro qualsiasi atto di violenza o guerra, e continueranno a usare la loro voce per promuovere il rispetto, l’inclusione e la diversità, valori che sono al centro dell’organizzazione e delle sue squadre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata