(Lapresse)Giorgio Armani, official outfitter della squadra Olimpica, vestirà gli atleti per la cerimonia di apertura ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino che si terrà domani alle 13 ora italiana. Ieri l’ultima prova ufficiale, con il Bird Nest illuminato per l’occasione. La portabandiera sarà la snowborder Michela Moioli. Ogni atleta della squadra azzurra sfilerà indossando una mantella tricolore, sovrapposta alla classica divisa da podio. La mantella, realizzata in tessuto tecnico lucido, bianca nella parte centrale, rossa e verde sui lati, è stata creata per l’occasione ed è un vero e proprio tributo alla bandiera.

