Atleti olimpici e paralimpici uniti nella richiesta: garantire accesso libero nel mondo all'immunizzazione per superare la pandemia

In un video prodotto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), un gruppo di grandi atleti chiede ai leader mondiali e ai decisori politici di garantire un accesso libero ed equo ai vaccini Covid-19.

La richiesta arriva a poche settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, che si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio. Lanciato oggi, il video presenta più di 20 olimpionici e paralimpici da ogni angolo del mondo, tra cui i campioni olimpici Federica Pellegrini (nuoto, Italia) e Seung-min Ryu (ping-pong, Corea del Sud), la tre volte medaglia olimpica Pau Gasol (basket, Spagna), la due volte medaglia olimpica Maja Martyna Wloszczowska (ciclismo, Polonia) e Humphrey Kayange (rugby, Kenya), tutti membri della Commissione Atleti del Cio.

Anche molti altri campioni olimpici e paralimpici hanno dato il loro sostegno, come i campioni olimpici Valerie Adams (atletica leggera, Nuova Zelanda), Alistair Brownlee (triathlon, Regno Unito), Osea Kolinisau (rugby, Fiji), Gianmarco Tamberi (atletica leggera, Italia) e il presidente del CIO Thomas Bach (scherma). Campioni paralimpici come Martina Caironi (atletica leggera, Italia), Ellie Cole (nuoto, Australia), Jakub Krako (sci alpino, Slovacchia), Tatyana McFadden (atletica leggera, sci nordico, USA), Jitske Visser (basket in carrozzina, Paesi Bassi) e Annika Zeyen (ciclismo, Germania).

Nel loro messaggio, gli atleti sottolineano l’importanza di rimanere uniti per continuare a combattere efficacemente la pandemia. “Come atleti, possiamo unire il mondo attraverso il potere dello sport. Ora più che mai siamo uniti per usare quel potere dello sport e del Movimento Olimpico e Paralimpico per aiutare a vincere la battaglia contro il Covid perché andiamo più veloci, puntiamo più in alto, siamo più forti quando stiamo insieme”, hanno detto nel video.

“Ci è stata data una via da seguire con un vaccino sicuro ed efficace che può aiutare a salvare vite preziose e proteggere i nostri amici… e le nostre famiglie. Quindi invitiamo i governi, le fondazioni, i filantropi, le organizzazioni sanitarie e le imprese sociali a unire le mani nel dare libero ed equo accesso al vaccino a tutti in tutto il mondo per impegnare la nostra responsabilità collettiva a proteggere coloro che sono i più vulnerabili – hanno aggiunto – perché tutti su questo pianeta hanno il diritto di vivere una vita sana. Siamo più forti insieme quando siamo solidali e ci prendiamo cura gli uni degli altri”.

Il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si è unito ai leader mondiali nel chiedere che il 70% della popolazione di tutti i Paesi venga vaccinato entro l’inizio di luglio 2022, al fine di porre fine alla fase acuta di la pandemia. Durante la sessione del Cio a Tokyo lo scorso anno, ha detto ai membri del Cio: “I Giochi Olimpici riuniscono nazioni del mondo in competizione mentre gli atleti si sforzano di soddisfare il motto olimpico di ‘più in alto, più veloci, più forti – insieme‘. Il motto si applica ugualmente alla nostra lotta contro la sfida decisiva del nostro tempo: dobbiamo essere più veloci nella distribuzione dei vaccini in tutto il mondo; dobbiamo puntare più in alto nel vaccinare il 70 per cento di tutta la popolazione di tutti i Paesi entro la metà del 2022; dobbiamo essere più forti nel rimuovere ogni barriera che si frappone sul nostro modo di accelerare la produzione; e dobbiamo farlo tutti insieme, in solidarietà”.

