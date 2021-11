Lavori in corso al Genting Show Park di Zhangjiakou, nell'Hebei, dove si terranno gare di freestyle, ski cross, slopestyle, snowboard, ma anche salto con gli sci, fondo e biathlon

(LaPresse) A Pechino fervono i preparativi a poco più di due mesi dal via delle Olimpiadi invernali. Lavori in corso al Genting Show Park di Zhangjiakou, nell’Hebei, dove si terranno gare di freestyle, ski cross, slopestyle, snowboard, ma anche salto con gli sci, fondo e biathlon, durante i Giochi Invernali che si terranno dal 4 al 20 febbraio prossimi in Cina. La sfida maggiore sono le temperature rigidissime, che arrivano a toccare i meno 40 sotto zero, riferiscono gli organizzatori. “Puoi lanciare una tazza di caffè in aria a meno 25 e sarà congelata prima che tocchi il suolo, quindi probabilmente la sfida più grande per noi è sopravvivere come umani e sperare che il sistema sopravviva per tutto questo periodo”, ha dichiarato l’imprenditore neozelandese Paul Lambert che col suo team produrrà la maggior parte di neve per gli impianti olimpici.

