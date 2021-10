La rassegna è in corso a Kitakyushu, in Giappone

Ancora una medaglia per l’Italia ai Mondiali di Ginnastica Ritmica di Kitakyushu, in Giappone, questa volta del metallo più prezioso. Le ‘Farfalle’ Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea hanno vinto l’oro nella specialità cerchi e clavette. Medaglia d’argento per la Russia, bronzo alle padrone di casa del Giappone. Per l’Italia è la terza medaglia in questa edizione, dopo due argenti. E le Farfalle azzurre non smettono di collezionare medaglie. Con la final eight alle 5 palle, infatti, arriva il terzo argento nella 38/a rassegna FIG dopo quello nell’All-Around a squadre e in quello di team, insieme alle individualiste azzurre.

“È la medaglia che volevamo, soprattutto nei cerchi e clavette perché è quello a cui siamo più legate e quello in cui ci riconosciamo di più. Siamo sempre state un tutt’uno con questo esercizio, fin dall’inizio. Abbiamo iniziato a costruirlo due anni fa. Tanto sudore e tanta fatica per renderlo perfetto ma, alla fine, ce l’abbiamo fatta proprio qui, al Mondiale di Kitakyushu, passando per Europei ed Olimpiade. È stato impeccabile”, ha detto Alessia Maurelli che con Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean (con la riserva Laura Paris) si è laureata campionessa mondiale nell’esercizio misto con 42.275 punti.

“Anche il Mondiale di ritmica è stato meraviglioso proprio come quello delle altre due sezioni olimpiche della FGI, l’artistica maschile e femminile. Sono state tre settimane intense qui in Giappone scandite da primati e medaglie incredibili che portano l’Italia tra le superpotenze della Ginnastica mondiale”, ha detto il capo delegazione nonché vice presidente vicario della Fgi, Valter Peroni

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata