Torna a Milano ‘Summit 2021 – La cultura dell’acqua‘, l’evento internazionale dedicato al “mondo dell’acqua e delle piscine“.

Prodotto da Monterey ADV – in collaborazione con Assopiscine, Associazione Gestiamo, Federlegno Arredo Confindustria e l’Università IULM di Milano – il summit si terrà nei prestigiosi spazi dell’Università IULM il 10 e l’11 novembre. Due giornate di eventi in presenza e di collegamenti online tramite piattaforma webinar: il tema principale sarà, appunto, la “cultura dell’acqua”, elemento e ambiente ideale in cui praticare sport o semplicemente muoversi e rilassarsi, l’acqua è parte fondamentale nell’assicurare buoni standard di benessere psicofisico individuale e collettivo.

Le principali sessioni del congresso saranno sviluppate con la preziosa collaborazione di Gianni Canova, rettore della IULM nonché critico cinematografico di Sky Italia e Mario Abis, sociologo e membro del Gruppo G124 di Renzo Piano.

