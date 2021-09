Ancora una giornata trionfale per la spedizione italiana: superata quota 50 medaglie

Altra giornata trionfale per la spedizione italiana alle Paralimpiadi di Tokyo con il medagliere che ha toccato quota 58. Splendida la staffetta a squadre miste H1-5 di handbike che ha vinto la medaglia d’oro, la 13sima per i nostri colori. La selezione azzurra si è messa alle spalle la Francia e gli Stati Uniti. E’ stato 52’32” il tempo finale segnato dagli azzurri Paolo Cecchetto, Luca Mazzone e Diego Colombari. E’ la settima medaglia per il paraciclismo al Fuji Speedway, la prima del metallo più prezioso a cui si aggiungono cinque argenti (due per Mazzone, uno per Cornegliani e uno per Farroni) e un bronzo (l’unico podio al femminile, griffato Aere).

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo che abbiamo sognato per cinque anni, finalmente il nostro sogno si è realizzato”, ha commentato Paolo Cecchetto dopo il trionfo. Un pensiero anche a Zanardi: “Un pezzo di questa medaglia va anche ad Alex”.

Ma anche dal nuoto continuano ad arrivare podi: Antonio Fantin ha vinto anche l’argento nei 400 metri stile libero S6 chiudendo con il tempo di 4:55.70. Oro al brasiliano Talisson Henrique Glock (4:54.42). Medaglia d’argento anche per Simone Barlaam nei 100 farfalla S9 , per Stefano Raimondi nei 100 dorso S10 e per Arjola Trimi nei 50 sl S4. Francesco Bettella ha conquistato invece il bronzo nei 50 dorso S1. Bronzo anche per Luigi Beggiato nei 50 stile libero S4.

Vincenza Petrilli ha vinto la medaglia d’argento nel tiro con l’arco open, categoria W2 mentre Martina Caironi è salita sul secondo gradino del podio nel salto in lungo T63 femminile con 5,14

