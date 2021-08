In finale battuta la cinese Zhou Jingjing per 15-9. Medaglie anche dal triathlon e dal nuoto per l'Italia

Bebe Vio si conferma campionessa olimpica nel fioretto. Alle Paralimpiadi di Tokyo la 24enne schermitrice azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nella gara individuale femminile categoria B battendo in finale la cinese Zhou Jingjing, già battuta in finale a Rio de Janeiro per 15-9.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Vio (@bebe_vio)

Ma dalla quarta giornata dei Giochi paralimpici sono arrivate anche altre medaglie per i colori italiani: nel triathlon Anna Barbaro e la sua guida Charlotte Bonin hanno conquistato l’argento PTVI femminile mentre Veronica Yoko Plebani ha conquistato il bronzo nella PTS2 femminile.

Nel nuoto Stefano Raimondi ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 stile libero, categoria S10 mentre Xenia Palazzo ha conquistato l’argento nei 200 misti femminili, categoria SM8

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata