Record assoluto di medaglie per l'Italia Team nella storia olimpica del nostro Paese

Un altro oro per l’Italia, che diventa la 37esima medaglia per l’Italia Team. La vittoria di Luigi Busà nel kumite -75kg arriva nel giorno in cui gli italiani segnano un record assoluto di medaglie.

Il siciliano di Avola ha battuto per 1-0 l’azero Rafael Aghayev, che vanta cinque titoli mondiali e 12 titoli europei. Si tratta della nona medaglia d’oro della team Italia ai Giochi di Tokyo, la 37/ma medaglia, record assoluto nella storia delle Olimpiadi per gli azzurri.

