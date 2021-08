La gioia dei familiari che hanno seguito l'impresa in tv

Hanno visto in tv l’impresa del loro parente, che ha conquistato la medaglia d’oro nel peso a Tokyo 2020. E a casa di Ryan Crouser a Redmond, in Oregon, è scoppiata la festa. Particolarmente entusiasta la mamma dell’atleta Usa, che non ha potuto trattenere la gioia per l’exploit del figlio.

