Oro all'inglese Walls. 34esima medaglia per l'Italia

Un grande Elia Viviani conquista la medaglia di bronzo nell’Omnium alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il portabandiera azzurro, campione a Rio 2016, chiude con 124 punti al termine della quarta e ultima prova, la corsa a punti. Medaglia d’oro per l’inglese Matthews Walls con 153 punti, argento per il neozelandese Campbell Stewart con 129. Per l’Italia è la medaglia numero 34 in questa edizione dei Giochi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata