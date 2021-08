Il premier ha chiamato lui e Tamberi per congratularsi

Marcell Jacobs fa la storia e vince l’oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo 2020, per la prima volta in Italia, facendo anche il record europeo. Mentre lo sta intervistando una televisione straniera, Jacobs viene interrotto: “C’è il presidente del consiglio Mario Draghi che vuole parlarti” si sente nel video che circola su Twitter, poi Jacobs si allontana per concludere la telefonata. Draghi ha chiamato Jacobs e Tamberi per congratularsi per i due ori nell’atletica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata