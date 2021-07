E' la prima medaglia nell'arco femminile per l'Italia: "Svegliatemi perché non ci credo ancora"

Lucilla Boari ha vinto la medaglia di bronzo nel torneo femminile di tiro con l’arco ai Giochi di Tokyo. La lombarda ha sconfitto 7-1 l’americana Mackenzie Brown. E’ la prima medaglia per l’Italia nell’arco femminile della storia.

BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! 🏹🥉 Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l’arco #ItaliaTeam in campo femminile, Lucilla Boari batte la statunitense Mackenzie Brown e sale sul terzo gradino del podio a #Tokyo2020! #StuporMundi | @FitarcoItalia pic.twitter.com/imkvL7lGld — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 30, 2021

“Svegliatemi perché non ci credo ancora. Magari lo realizzerò tra qualche ora – ha detto Boari – Stanotte non ho dormito, il pensiero comunque c’era anche se ero soddisfatta di quello che avevo fatto fino a ieri. Per le donne del nostro movimento questa medaglia conta tantissimo”.

