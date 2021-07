Malagò comunica la decisione al suo arrivo in Giappone

Sarà Paola Egonu la portabandiera italiana per queste Olimpiadi a Tokyo 2020. Il presidente del Coni Malagò lo ha comunicato alla pallavolista dell’Italia Team al suo arrivo in Giappone: Egonu, commossa, ha detto di essere onorata. “Rappresenterò tutti gli atleti del mondo” ha dichiarato. “Non c’è figura migliore di Paola Egonu, come donna e come atleta, per portare alla cerimonia di apertura la bandiera a cinque cerchi” ha dichiarato il governatore del Veneto, Zaia, a proposito della giocatrice dell’Imoco Conegliano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata