Per lo schermidore sarà l'ultima olimpiade

(LaPresse) “Siamo all’ultimo mese che precede questa quinta Olimpiade. Bene. Pare che le cose siano vere, che si faccia. Sarà la mia ultima Olimpiade ed è tutto emozionante“. Lo ha dichiarato lo schermidore azzurro Aldo Montano dopo l’incontro al Quirinale tra la delegazione olimpica e il Capo dello Stato Sergio Mattarella in vista dei Giochi di Tokyo. “Vedendo il mio percorso dal 2004 al 2021 non ci pensavo nemmeno. Questi anni sono volati. Ogni edizione è sempre speciale. Il messaggio sarà speciale: ripartenza non solo per lo sport, ma per tutta l’umanità. Livorno? È la città più azzurra e questo mi inorgoglisce”, ha concluso Montano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata