"Viviamo una Olimpiade diversa e per questo forse la più bella", le parole di Malagò

(LaPresse) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, consegnando la bandiera agli alfieri Elia Viviani, Jessica Rossi, Bebe Vio e Federico Morlacchi. Presente anche il presidente del Coni Giovanni Malagò. “E’ stata un’atmosfera meravigliosa, forse la più commovente. I discorsi dei portabiandiera hanno commosso tutti, con il presidente forse più straordinario di sempre per la spontaneità. Viviamo una Olimpiade diversa e per questo forse la più bella”, le parole di Malagò.

