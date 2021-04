Il campione di football americano con la famiglia per parco divertimenti di Orlando

(LaPresse) Tom Brady in visita a Disney World con la famiglia due mesi dopo aver guidato i Tampa Bay Buccaneers alla vittoria del Super Bowl. Recarsi nel celebre parco divertimenti di Orlando è una tradizione che va avanti dagli anni ’80 per gli eroi della finale del campionato di football americano. Il marito di Giselle Bunchen ha provato tutte le attrazioni a tema Star Wars assieme al suo compagno di squadra Rob Gronkowski: per loro però niente parata come avviene di solito a causa delle restrizioni Covid.

