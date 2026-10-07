The Voice Senior 2026 al via il 9 ottobre con Fiorella Mannoia in giuria: le novità

Inizia venerdì 9 ottobre su Rai1 The Voice Senior 2026, la nuova stagione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese. Anche quest’anno alla conduzione del programma c’è Antonella Clerici, padrona di casa che guiderà il pubblico alla scoperta delle nuove storie di musica e vita di questa edizione. “I protagonisti sono i nostri coach, io faccio un po’ da traghettatrice con i telespettatori”, ha detto Clerici incontrando la stampa negli studi Rai di Via Mecenate a Milano.

La formula: le Blind Auditions e il ruolo dei coach

Invariata la formula del programma. Si inizia con le Blind Auditions, le tradizionali ‘audizioni al buio’ dove i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare: in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere in quale team gareggiare. Anche quest’anno, nella fase delle ‘Blind’, i coach potranno contare su due preziose aiuti: il tasto ‘Blocco’, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto ‘Seconda Chance’, che permette a ciascun coach di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo.

Al termine della quarta e ultima puntata di ‘Blind’, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti – 6 per team – che passeranno al ‘Knock Out’, la ‘Semifinale’, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno sempre i coach a decidere, in questa puntata, chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla ‘Finale’ dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare chi vincerà la settima edizione di The Voice Senior.

Clerici: “The Voice non è mai un programma noioso”

“La cosa bella sono i concorrenti che si presentano con le loro canzoni alle ‘Blind Auditions’ vestiti come vogliono loro, i nostri coach sono girati di spalle e sentono solo la voce. Io conosco tutto dei concorrenti, mentre i coach sono completamente ignari. Io a volte mi faccio coinvolgere dalle loro storie e non è un programma noioso, ma in ogni secondo succede qualcosa”, ha assicurato la Clerici. “E’ un programma intrigante fatto di momenti, che sono sicura il pubblico apprezzerà come ha sempre fatto”, ha aggiunto la conduttrice. “Nel 2026 The Voice è il programma inclusivo per eccellenza, perché in tempi in cui devi più apparire che essere noi valutiamo l’arte attraverso quello che ci dà più emotivamente. The Voice è estremamente democratico”, ha spiegato la confermatissima Arisa.

Mannoia novità in giuria

Grandi novità in giuria: accanto ad Arisa, Clementino con Rocco Hunt, e Nek, fa il suo ingresso come coach di The Voice Senior una delle voci più amate della musica italiana: Fiorella Mannoia. “Mi sono trovata molto bene, conoscevo tutti da anni. Con Clementino abbiamo anche fatto un programma insieme. Con Arisa ci amiamo, quindi mi sono subito sentita a casa. Anche con Antonella ci conosciamo da tempo e li ringrazio per l’accoglienza ricevuta”, ha detto la cantante.

“Il programma è delicato, leggero, perché le persone che si mettono in gioco e noi non abbiamo il loro futuro nelle nostre mani. Sono persone che hanno una loro storia e hanno altri lavori, ma che hanno una vera passione e che per loro il traguardo è già poter cantare davanti ad un microfono”, ha aggiunto Mannoia. “Per noi è stato un onore averla con noi”, ha raccontato Rocco Hunt. “Personalmente ci ha raccontato cose pazzesche sulle leggende della musica italiana, ci sono momenti in cui si apre con degli aneddoti di fronte ai quali siamo rimasti tutti in silenzio”, ha anticipato Clementino. Mentre secondo Nek la presenza di Mannoia “è un arricchimento”.

Guest star e duetti

La nuova edizione del programma mette ancora una volta al centro la musica, le emozioni, le passioni e i percorsi di vita dei suoi protagonisti. “Quest’anno mi ha colpito anche la scelta delle canzoni, davvero originali”, ha sottolineato la Clerici. “Ci sono state delle performance molto coraggiose, con concorrenti che si sono messi in gioco che sono di esempio anche per chi fa questo mestiere”, ha dichiarato Nek. “Ho avuto la possibilità di conoscere un repertorio che per motivi generazionali non conoscevo”, ha spiegato il più giovane del gruppo Rocco Hunt. “Approcciarsi ad un genere nuovo ti fa imparare anche qualcosa, ad esempio quest’anno c’è stata una apertura alla musica country”, ha raccontato Clementino. “Proprio nell’anno in cui è andata via Dolly Parton abbiamo scoperto il country, io ad esempio sono andata ad ascoltare tutti i suoi dischi. Sono molto felice”, ha detto Arisa. Le esibizioni dei talenti, che spazieranno tra il grande repertorio italiano e internazionale, si alterneranno alle ‘guest star’ di puntata e agli attesi duetti tra coach e concorrenti, che quest’anno potranno contare anche sull’inconfondibile personalità artistica di Fiorella Mannoia.

Il suo arrivo arricchisce una squadra di coach capace di unire generazioni, stili e sensibilità diverse e contribuisce a fare del palco di ‘The Voice Senior’ una grande festa della musica. “Noi siamo molto curati dalla padrona di casa e c’è grande serenità”, ha sottolineato Arisa. “Ma anche perché la gente vuole leggerezza”, ha aggiunto Nek. “Noi abbiamo sempre avuto il complimento di non essere trash, sono anni che facciamo questo programma e qualsiasi coach che viene si trova sempre benissimo perché c’è uno spirito accogliente della padrona di casa e noi che siamo divertenti. La gente a casa avverte questa leggerezza”, ha detto Clementino. “La televisione non mente, se sei vero o se sei falso la gente se ne accorge”, ha concluso Fiorella Mannoia.

The Voice Senior è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona. The Voice Senior sarà sempre disponibile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti ‘on demand’: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.