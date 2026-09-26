Fiorello torna su Rai1

Fiorello torna a sorpresa su Rai1. Lo ha annunciato lui stesso in un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui rimane muto seduto su una sedia di fronte a una scrivania scura, riprendendo una recente pubblicità con protagonista Brad Pitt, mentre sopra di lui compare la scritta “prossimamente su Rai1”. Il ritorno del comico e showman era atteso su Radio2 con “La Pennicanza”.

Il futuro di Amadeus

Da definire ancora, invece, il futuro del suo grande amico, Amadeus. Il conduttore televisivo ha lasciato il Nove prima della scadenza naturale del contratto. “Non ha funzionato, è inutile nasconderlo. Con il pubblico del Nove eravamo come due binari paralleli che non si incrociano mai”, aveva ammesso nel corso di una lunga intervista a Chi. L’ex direttore artistico di Sanremo, tuttavia, non esclude un ritorno alla rete pubblica: “Io non escludo niente. Fino a maggio sarò impegnato ad ‘Amici’, da giugno valuterò le proposte e i progetti”. “Tra sette anni dove mi vedo? Perché non a Sanremo con Fiorello?”, ha aggiunto Amadeus.