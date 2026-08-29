Ranucci via da “Report”, i legali del conduttore contestano formalmente la rimozione

In una lettera inviata alla Rai, visionata da LaPresse, i legali di Sigfrido Ranucci Roberto De Vita e Stefano Rossi esprimono “formale contestazione della decisione datoriale” di avviare una riorganizzazione editoriale di ‘Report’ “e di ogni effetto dalla stessa derivante, della quale si contesta integralmente la legittimità, con espressa riserva di ogni azione, anche cautelare e d’urgenza, diretta a ottenerne la cessazione degli effetti e il ripristino della situazione antecedente, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti”.

“Nel contestare fin d’ora la decisione comunicata – posto che risultano manifestamente insussistenti, in fatto e in diritto, le ragioni giustificatrici addotte a sostegno della rimozione del Dr. Ranucci dalla conduzione e dalla responsabilità autorale della trasmissione ‘Report’ – si rileva anzitutto come la stessa risulti fondata su valutazioni di eccezionale gravità relative alla credibilità, all’autorevolezza, all’indipendenza e all’imparzialità professionale del Dr. Ranucci, senza che nella comunicazione venga tuttavia indicato alcun fatto specifico, concretamente accertato e al medesimo imputabile, idoneo a fondare tali valutazioni”, si sottolinea nella missiva.