Il 27 agosto X Factor – All Areas: Giorgia in conduzione e la novità Irama in giuria

Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per X Factor 2026, che arriverà da giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW. Ad accrescere l’attesa per la nuova stagione giovedì 27 agosto arriva ‘X Factor – All Areas‘. Nel backstage della nuova stagione, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand. Le telecamere entreranno nel backstage di X Factor, il luogo più inaccessibile della produzione, proprio all’interno dell’Allianz Cloud di Milano dove avviene la selezione tra le decine di aspiranti artisti in gara.

Uno speciale tra immagini e contenuti mai visti in cui vedremo per la prima volta insieme all’opera la nuova squadra del programma, capitanata dalla conduttrice Giorgia che guiderà la formazione inedita della giuria composta da Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi affiancati dalla new entry di quest’anno Irama.