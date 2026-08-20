Milo Infante per la prima volta in studio a Mediaset: lunedì parte con ‘Ore 11’

Milo Infante per la prima volta in uno studio Mediaset. Il giornalista, principale novità nel palinsesto del Biscione, è stato ospite oggi a ‘Diario del Giorno’ di Monica Bertini, su Rete 4. Infante farà il suo debutto su Mediaset lunedì 24 agosto con ‘Ore 11’, striscia quotidiana che andrà in onda su Rete 4 alle 10.50. Il conduttore, arrivato dalla Rai per arricchire l’offerta dedicata alla cronaca, sarà in onda anche con ‘Verità Nascoste – Il Diario’ su Canale 5 alle 16.45 per un periodo di due settimane, in attesa del ritorno il 7 settembre di ‘Dentro la notizia‘ con Gianluigi Nuzzi, e da martedì 1 settembre in prima serata con ‘Verità nascoste’ in programma alle ore 21.30 su Rete4.