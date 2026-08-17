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lunedì 17 agosto 2026

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Jimmy Ghione a Ballando con le Stelle 2026

Jimmy Ghione a Ballando con le Stelle 2026
Jimmy Ghione (Foto LaPresse/archivio)
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L’ex inviato di Striscia tra i concorrenti

Un nuovo nome si aggiunge alla lista di concorrenti della nuova edizione diBallando con le stelle. Dopo Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Noemi Bocchi ecco Jimmy Ghione, ex inviato di ‘Striscia la notizia’. L’annuncio arriva dai canali social della trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci. Il post è corredato da un video in cui si vede Ghione ballare su una terrazza: “Mi sto preparando, datemi una ballerina e farò ballare il mondo. Iniziamo dal condominio, è meglio…”.

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