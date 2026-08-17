Jimmy Ghione a Ballando con le Stelle 2026

Un nuovo nome si aggiunge alla lista di concorrenti della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle‘. Dopo Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Noemi Bocchi ecco Jimmy Ghione, ex inviato di ‘Striscia la notizia’. L’annuncio arriva dai canali social della trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci. Il post è corredato da un video in cui si vede Ghione ballare su una terrazza: “Mi sto preparando, datemi una ballerina e farò ballare il mondo. Iniziamo dal condominio, è meglio…”.