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lunedì 10 agosto 2026

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Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle 2026

Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle 2026
Aurora Ramazzotti (Foto Claudio Mangiarotti)
LaPresse
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Il cast prende forma

Prende sempre più forma il cast della nuova stagione di ‘Ballando con le Stelle‘ 2026. Dopo Alessandro Matri ecco Aurora Ramazzotti.

Un video pubblicato sui social della trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci ha svelato la partecipazione della giovane presentatrice e content creator.

“Un mio difetto? Sono un po’ scoordinata”, ha dichiarato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in una divertente intervista-colloquio per ottenere il posto di concorrente. “Se so ballare? Assolutamente no“, ha concluso Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti è stata al centro delle cronache mondane, recentemente: si è sposata poco più di un mese fa con lo storico compagno Goffredo Cerza, e nell’occasione ha presentato il suo primo Ep, come ‘regalo’ per il marito.

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