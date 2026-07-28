Ascolti tv 27 luglio 2026, Temptation Island da record

Temptation Island 2026 fa segnare un record di ascolti tv. La puntata di lunedì 27 luglio su Canale 5 ha fatto registrare la share più alta di sempre del 34.05% (che sale al 41.9% sul target commerciale) e con 4.390.000 spettatori si conferma il programma più seguito della serata. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 5.105.000 spettatori e del 46.2% di share. Benissimo anche sui giovani 15-34 anni: media del 58.8% di share. Ottimo risultato sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo. ‘Temptation Island’ torna in onda stasera – martedì 28 luglio – e domani – mercoledì 29 luglio – su Canale 5.

In 2 milioni su Rai1 per la replica de ‘Il giovane Montalbano’

Sempre nella serata di ieri sono stati oltre 2 milioni (2 milioni 20 mila) – pari al 14,3% di share – gli spettatori per l’episodio ‘Capodanno’ della serie tv ‘Il giovane Montalbano‘, riproposta ieri in prima serata su Rai 1. Su Rai2 Ritorno in Paradiso ha appassionato 550.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 ‘I predoni’ ha fatto segnare 776.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Filorosso ha registrato 417.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Zona Bianca ha totalizzato 580.000 spettatori (4.9%). Su La7 ‘Lenin – Cronaca di un Mistero’ è stato visto da 492.000 spettatori con il 3.1% di share.

Sempre vincente ‘Reazione a Catena’ che, nel preserale della rete ammiraglia, raggiunge un netto del 25,1% di share con 3 milioni 64 mila spettatori, mentre in access prime time ‘L’Eredità Summer’ segna il 15,8% di share e 2 milioni 599 mila spettatori. Nel pomeriggio ‘Vita in diretta’ arriva al 19,6% di share con 1 milione 556 mila spettatori. Su Rai 3 ‘Agorà Estate’ si attesta al 5,1% di share con 200 mila spettatori, ‘Overland 20’ è al 5,5% di share con 416 mila spettatori e, subito dopo, ‘Geo magazine’ realizza l’8,9% di share con 731 mila spettatori.