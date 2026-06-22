La Volta Buona dal 22 al 26 giugno 2026, Caterina Balivo e i suoi ospiti ai saluti: le anticipazioni

Ultima settimana di programmazione prima della pausa estiva per La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 22 a venerdì 26 giugno 2026, alle ore 14.00, su Rai 1.

Settimana speciale prima delle vacanze

Sarà una settimana speciale, pensata per salutare il pubblico prima delle vacanze estive: cinque appuntamenti tra racconti, emozioni, storie e momenti di leggerezza, con nuovi ospiti e i tanti volti amici che in questa edizione hanno accompagnato il pubblico con i loro racconti personali sull’iconico divano arancione del pomeriggio di Rai 1.

Al centro della programmazione ci sarà l’atmosfera dell’estate e l’arrivo della bella stagione, con notizie di costume e società , dove ci saranno i collegamenti con la squadra di inviati de La Volta Buona.

Spazio anche ai talk sui matrimoni vip di giugno, tra promesse d’amore, preparativi, curiosità e racconti dei protagonisti, in un clima di festa e condivisione.

Non mancheranno le consuete rubriche dedicate al benessere, agli stili di vita e longevità e ai temi più vicini al pubblico, insieme agli esperti che in questi mesi hanno animato questa stagione.