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lunedì 22 giugno 2026

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La Volta Buona dal 22 al 26 giugno 2026, Caterina Balivo e i suoi ospiti ai saluti: le anticipazioni

La Volta Buona dal 22 al 26 giugno 2026, Caterina Balivo e i suoi ospiti ai saluti: le anticipazioni
Foto: Stefano Colarieti / LaPresse
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Settimana speciale prima delle vacanze estive per il programma in diretta su Rai1

Ultima settimana di programmazione prima della pausa estiva per La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 22 a venerdì 26 giugno 2026, alle ore 14.00, su Rai 1.

Settimana speciale prima delle vacanze

Sarà una settimana speciale, pensata per salutare il pubblico prima delle vacanze estive: cinque appuntamenti tra racconti, emozioni, storie e momenti di leggerezza, con nuovi ospiti e i tanti volti amici che in questa edizione hanno accompagnato il pubblico con i loro racconti personali sull’iconico divano arancione del pomeriggio di Rai 1.

Al centro della programmazione ci sarà l’atmosfera dell’estate e l’arrivo della bella stagione, con notizie di costume e società , dove ci saranno i collegamenti con la squadra di inviati de La Volta Buona.

Spazio anche ai talk sui matrimoni vip di giugno, tra promesse d’amore, preparativi, curiosità e racconti dei protagonisti, in un clima di festa e condivisione.

Non mancheranno le consuete rubriche dedicate al benessere, agli stili di vita e longevità e ai temi più vicini al pubblico, insieme agli esperti che in questi mesi hanno animato questa stagione.

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