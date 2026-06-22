Farmindustria, Cattani confermato presidente per il biennio 2026-28

Marcello Cattani è stato confermato all’unanimità alla presidenza di Farmindustria. Per Cattani si tratta del terzo mandato: sarà in carica per il biennio 2026-28. Nato a Parma, 54 anni, una laurea in Scienze biologiche a indirizzo biomolecolare, con una specializzazione in Chimica e tecnologie alimentari, Cattani è presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta.

È anche nel consiglio generale di Confindustria e di Assolombarda. Da ottobre 2022 è presidente del Club Santè Italia, che riunisce 40 aziende francesi in Italia in ambito medico-farmaceutico. L’Assemblea privata dell’Associazione delle imprese farmaceutiche ha inoltre eletto il comitato di presidenza, composto da 5 vicepresidenti: Fulvio Bernardo (Astellas), Massimo Di Martino (Abiogen), Massimiliano Florio (So.Se.Pharm), Raffaello Innocenti (Chiesi) ed Elias Khalil (Eli Lilly).

Del comitato di presidenza fanno parte anche Lucia Aleotti (Menarini), Valentino Confalone (Novartis), Francesco De Santis (Italfarmaco), Claudio Longo (AstraZeneca), Pierluigi Petrone (Euromed) e Regina Vasiliou (Bristol Myers Squibb). Le priorità strategiche della nuova squadra saranno illustrate il 23 giugno all’assemblea di Confindustria a Roma.