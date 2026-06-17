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mercoledì 17 giugno 2026

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Jeremy Clarkson di Top Gear ha il cancro

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Jeremy Clarkson, Cheltenham, Inghilterra, 13 marzo 2026 (AP Photo/Dave Shopland)
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Lo ha annunciato durante un episodio del suo programma “Clarkson’s Farm”

Jeremy Clarkson ha il cancro. Il conduttore televisivo inglese, volto noto di Top Gear, lo ha annunciato durante un episodio del suo programma “Clarkson’s Farm”, arrivato alla quinta stagione. Gli è stato diagnosticato un tumore aggressivo alla prostata, ancora in fase iniziale, si legge sul sito della BBC. “Solitamente cerchiamo di far sì che lo show sia bucolico, affascinante, allegro, ma i due episodi finali che sono usciti questa notte non sono di quel tipo. Sono difficili da guardare”, ha detto il 66enne di Doncaster sui social. Il suo post su Instagram è diventato subito virale e molte persone hanno lasciato un commento di sostegno e coraggio al personaggio televisivo britannico.

Tra i più famosi conduttori tv del Regno Unito, Jeremy Calrkson ha presentato programmi come “Top Gear”, “The Grand Tour” e “Chi vuol essere milionario?”. Ha scritto numerosi libri e collaborato con The Sunday, Times e The Sun.

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