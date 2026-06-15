Elisabetta Canalis sarà la nuova conduttrice di Tú sí que vales

La showgirl sarà affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara

Elisabetta Canalis torna in tv. La showgirl sarà la nuova conduttrice del programma di Canale 5 “Tú sí que vales”, rivela il settimanale Chi. Prenderà il posto di Giulia Stabile, dato che la ballerina di “Amici”, alla guida del talent dal 2021, al momento è impegnata con il tour mondiale di Rosalia. L’ex velina sarà affiancata dall’ex rugbista Martin Castrogiovanni e il lottatore di arti marziali miste Alessio Sakara, entrambi da anni co-conduttori del programma Mediaset. In giuria saranno presenti Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli in qualità di giurata del popolo.

Elisabetta Canalis, 47 anni, fa il suo ritorno in televisione, con un ruolo da protagonista, dopo diversi anni. Nel 2024, insieme al Mago Forest, aveva presentato una puntata del “Gialappa Show”, in onda su Tv8, e aveva partecipato a “Tilt – Tieni il tempo”, il game show condotto da Enrico Papi su Italia 1. Sempre nel 2024 aveva interpretato una parte nel film “Come far litigare mamma e papà” del regista Gianluca Ansanelli.