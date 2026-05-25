Belve Crime 26 maggio: gli ospiti di Francesca Fagnani

Torna Belve Crime, ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle. Appuntamento per martedì 26 maggio, alle 21.20, su Rai 2. Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell’animo umano. Sullo sgabello di Belve Crime siederà chi ha incontrato il male. Perché è autore del reato, perché ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente.

Gli ospiti del 26 maggio

Le interviste dell’ultima puntata sono: Daniele Ughetto Piampaschet, dal carcere di Torino dove sta scontando la condanna a 25 anni per l’omicidio di Antonia Egbuna; Soter Mulè, condannato per l’omicidio colposo di Paola Caputo durante un gioco erotico; Rosa Amato, figlia di un boss della camorra e testimone di giustizia; Mirko Ricci, campione di boxe condannato per aver sequestrato un bambino a scopo di estorsione.

La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che con il suo stile presenterà il protagonista e la sua vicenda.